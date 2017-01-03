FETÖ kendisinde olmayana okulu zehir etti

Milli Savunma Bakam Fikiri Işık, 2009-2016 yılları arasında askeri okullardan toplam 5 bin 792 kişinin ayrıldığını veya ilişiği kesildiğini bildirdi. CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil'in soru önergesini yanıtlayan Bakan Işık'ın verdiği bilgilere göre; 2009'dan sonra sağlık nedeniyle 359 öğrenci askeri okullardan ayrılırken kendi isteğiyle ayrılan öğrenci sayısının 4 bin 5 olduğu görüldü. 2009-2016 arası başarısızlık nedeniyle 163, disiplinsizlik nedeniyle 461, vefat veya güvenlik soruşturması gibi sebeplerle ise 804 öğrencinin askeri okullarla ilişiği kesildi.

İADE-İ İTABARA YANIT YOK

CHP Milletvekili İrgil, 15 Temmuz sonrası FETÖ terör örgütünün TSK içindeki yapılanması ve askeri okullardaki subay ve astsubayların eğitim adı altında zulüm ve işkencelerle pek çok öğrencinin okuldan ayrılmasına sebep olduğunun ortaya çıkması üzerine Bakan Işık'a bir soru önergesi vermişti. İrgil; 2009'dan bugüne kadar askeri okullardan ayrılan ve atılan öğrencilerle, ayrılma veya atılma nedenlerini sormuştu. İrgil'in “Haksız yere atılan ya da gördükleri zulüm nedeniyle ayrılmak zorunda kalan bu öğrencilere iade-i itibar yapılacak mı?” sorusuna yanıt vermeyen Bakan Işık, askeri okullardan ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencilerin isimlerini ise açıklamadı.

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ONARMAYIP YOK ETMEK ÇÖZÜM MÜ?

İrgil, bu kadar öğrencinin askeri okuldan atılmış olmasının normal olmadığını, 8 yılda askeri öğrenci kıyımının yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

“Askeri okullarda yaşanan süreci hiç sorgulamayıp, bu sürece müdahale etmeyip çocukların heba olmasına neden olan sorumluların kendi bozdukları yapıyı onarmayıp, sonra burası bozuldu deyip tamamen yok etmeleri akıl karı değildir. Askeri okulların geleneksel yapısını, düzenini bozarak ve içini boşaltarak yok etmek Türkiye'nin askeri geleceği açısından büyük zararlar doğuracaktır.”

“MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ GEREKİYOR”

İrgil, bir erkek çocuğunun hayatı boyunca iyi bir subay olmak için uğraştını ancak dört yıl dolmadan vazgeçtiğini belirterek, “Üstelik, işsiz kalmayı, geleceksiz kalmayı tazminat ödemeyi göze alarak 4 bin kişi okulu bırakıyor. Burada bir tuhaflık var. Bu çocukların mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Askeri okul yönetimlerinin cemaatlerin eline bırakılarak, çocuklara eziyet edilerek ve oradaki subayların kaçırılarak, bu okulların içinin boşaltılarak bozulduğunu anlatan İrgil, “Ardından da kapatma yoluna gidildi. Türkiye’nin geleceğiyle oynandı. Kendileri bozdu, kendileri kapattı. Bu dört bin çocuğun neden okuldan ayrıldığını araştırmayanlar, harp okullarını kapatarak sorumsuzluklarını ört bas edemezler. Birilerinin çıkıp, bu çocukların hesabını sormalı, hakkını tespit etmesi gerekiyor” dedi.