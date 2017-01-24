FETÖ MAĞDURU TEMİZ KAĞIDIYLA GÖREVE GERİ DÖNECEK

FETÖ mağduru temiz kağıdıyla göreve geri dönecek

FETÖ kapsamında haksız yere işten atılanların işe iadelerini hızlandırmak için OHAL Komisyonu kuruldu.

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Hükümet, FETÖ ile mücadele kapsamında mağduriyetlerin yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarısı doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Başbakanlık bünyesinde kurulan OHAL Komisyonu, ihraç edilen kamu personelinin başvurularını inceleyecek. Komisyondan temiz kâğıdı alan işe iade edilecek. Yedi üyeden oluşacak komisyon, üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçebilecek. Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı için dört sayısı aranacak ve oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak. Komisyon iki yıl süreyle görev yapacak, Bakanlar Kurulu gerekli görürse birer yıllık sürelerle uzatabilecek. Üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemeyecek.

İHRAÇTA BAŞVURU SÜRESİ

Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılacak. Atama sırasında ikâmet edilen iller dikkate alınacak. Statüleri yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirmeleri mümkün olmayanlar eski kurumlarına atanacak. Komisyon, başvuruları almaya başladığında, daha önceki KHK'larla ihraç edilenler, başvuruların alınmaya başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde başvuru yapacak. Komisyon başvuru almaya başladıktan sonra yeni KHK yayımlanırsa, 60 gün içinde komisyona başvuru yapılması gerekiyor.

DAVA YOLU AÇIK OLACAK

Mevcut uygulamada 2577 sayılı Kanun'da yer alan hüküm nedeniyle, bir idari işleme itirazda bulunulması halinde, 60 günlük dava açma süresi kesilmeyecek. Ancak OHAL Komisyonu'na başvuru yapmak, dava açma süresini engellemeyecek. Geçici maddede yer alan düzenlemeye göre, yetki uyarınca ihraç edilen ve isimleri Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştay mensupları dâhil yargı personeli 23 Ocak 2017'den itibaren, 60 gün içinde Danıştay'a dava açabilecek. Başvurusu reddedilenler HSYK'nın belirlediği İdare Mahkemesi'ne dava açabilecek.

KURUMA DÖNÜŞ YOK

İade başvurusu kabul edilen kamu görevlileri, Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek. Başkanlık da bu kişileri, daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurumlarına, eski statülerine ve unvanlarına uygun kadroda atayacak. Atamada ikâmet edilen il dikkate alınacak.

EMEKLİ RÜTBESİ TEHLİKEDE

Komisyonun görevleri arasında doğrudan KHK ile kamu görevinden, meslekten çıkarma, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernek, vakıf, federasyon, özel sağlık ve öğretim kurumları, gazete, dergi kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi konular yer alıyor.

Sabah
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