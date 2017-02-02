FETÖ ne yaptıysa olmadı! Trump kararını verdi

HABER 7'den Taha Dağlı'nın haberine göre ABD'de FETÖ için işler pek iyi gitmiyor:

ABD Başkanı Donald Trump, eğitim bakanlığına Betsy DeVos’u getiriyor.

ABD’deki FETÖ lobisi, yeni eğitim bakanını hiç beğenmedi, kara propagandaya başladı.

Betsy DeVos milyarder bir aileden geliyor.

Devlet okullarına karşı Charter Okulları savunan bir isim.

FETÖ ise ABD’deki en büyük Charter Okul zincirini yönetiyor.

Ancak ABD’deki FETÖ’cüler, önemli bir Charter Okul savunucusu olan Betsy DeVos’un Eğitim Bakanı olmasına tepkili.

58 yaşındaki kadını “eğitim cahili”, aile üyelerini ise savaş suçlusu bile ilan ettiler.

Betsy DeVos’a bu kadar karşı çıkmalarının nedeni ABD’de okullar üzerinden kurdukları terör imparatorluğunun zarar görecek olması.

Zira yeni eğitim bakanı, dini eğitim konusunda muhafazakar, özel okul ücretlerine önem veriyor.

Milyarder Trump’ın kabinesini zengin ailelerden seçiyor olması bir tesadüf değil. Eğitim Bakanının aile serveti 5,1 milyar dolar.

Trump, işadamlarıyla ABD’yi yöneterek, ülkeyi kalkındırma derdinde.

Bunu yaparken her icraatı paraya çevirme ihtimali olan isimleri bakan yapıyor.

Betsy DeVos da onlardan biri.

ABD’de FETÖ çetesi hakkında bir çok dolandırıcılık soruşturması var. Charter Okullarında naylon kayıtlarla devletten milyonlarca dolar teşvik aldılar. Artan şikayetler üzerine davalar açıldı ancak FBI o dosyaları bir türlü nihayete erdirmedi.

İşte Betsy DeVos’un kurulan bu tezgaha çomak sokmasından endişe duyuluyor.

Zira Trump gibi paraya önem veren bir işadamının, göz göre göre kendi devletini dolandıran FETÖ teröristlerine imkan vermemesi gerek.

Trump 23 Ocak’ta yemin etti.

Vaatlerini bir bir icraata döküyor.

Seçim sürecinde başdanışmanı vasıtasıyla verdiği vaatlerden biri de FETÖ’nün ABD’deki yapılanmasının sona erdirileceği yönündeydi.

Şu an için bir adım atmadı.

Ama atması için Ankara gerekli tüm çalışmaları yürütüyor.

Örneğin 15 Temmuz’da darbe girişimi oldu. Adalet Bakanlığı 19 Temmuz’da Washington’a resmi başvuru yaptı, delilleri gönderdi ancak Obama topu Trump’a attı.

Trump’ın FETÖ elebaşının iadesi ve iade edilene kadar kaçmaması için tutuklanmasını ön gören talepleri bir an önce ABD yargısına intikal ettirmesi gerekiyor.

Trump FETÖ’yü ne kadar tanır, burası beli değil.

O nedenle FETÖ’nün gerçek yüzünü Trump’a göstermek şart.

Türkiye düşmanı uluslararası bir teröristten bahsediyoruz.

FETÖ uluslararası bir tehlike. Trump’a tehlikenin uluslararası boyutu etraflıca anlatılmalı. Zira bu işin ucu günün birinde Trump’ın Amerika’sına da dokunabilir.

FETÖ’ye sahip çıkanların çoğu Obama ile Hillary Clinton’un ekibiydi.

8 Kasım’daki seçimin sonucuna en çok FETÖ’cüler üzüldü.

Trump düz bir adam, en azından kendi rakibinin bir numaralı destekçilerinin siyasi bir risk taşıdığını fark etmesi lazım.

ABD’deki anti Trumpçıların çoğu FETÖ işbirlikçisi ya da sempatizanı.

Cumhuriyetçiler içindeki neo-con kanat, bunların başında geliyor.

Michael Rubin gibi tetikçiler Türkiye’ye itibar suikastları yaparken FETÖ’yü aklama peşinde. Trump’a “dost-düşman kim” diye detaylı bir brifing vermek zaruri.

Trump, Müslümanları ülkesine almıyor ve yabancı işçi yerine Amerikalıların çalıştırılmasından yana. Yabancıların çalışma imkanını azaltan H-1B vizesini kısıtlıyor.

Terör firarisi olan Hakan Şükür gibi yüzlerce FETÖ’cü ise terör örgütünün ABD’deki okullarında para kazanıyor.

“Sadece Amerikalılar kazansın” diyen Trump’a bu durum da izah edilmeli.

FETÖ aynı zamanda bir dolandırıcı.

Trump ise başarılı bir işadamı.

Amerikalılara daha çok iş, daha çok imkan vaat eden Trump, FETÖ’nün okullar üzerinden devleti hortumladığını bilmeli ve kesinlikle bunun önüne geçmeli.

Amerika’da FETÖ ile mücadele eden Amerikalı bir kitle var. Bunlarla daha sık temas kurulmalı.

Mesela Killin Ed diye bir film yapıldı. Bunu bizzat Amerikalılar yaptı. Bir çok eyalette gösterime girdi. FETÖ okullarındaki bütün dolaplar anlatıldı.

Killin Ed adlı film, Trump’ın yeni Eğitim bakanı olan Betsy DeVos’a da mutlaka izletilmeli.

Donald Trump yabancı işçi, göçmen, Müslüman karşıtı bir çok adım atarken, burada hedef sadece gariban Müslümanlar olmamalı.

Asıl Müslüman görünümlü teröristler olmalı.

FETÖ’cuların çoğu göçmen konumunda.

FETÖ’nün iadesi için hukuk mücadelesi yapan Amsterdam Hukuk firması da Trump’ın ekibini teröristlere verilen Green Card’lar konusunda uyarmalı.

Unutmayalım ki bu terör örgütünün elebaşı da yaklaşık 20 yıldır CIA’ın verdiği Green Card ile Amerika’da barınıyor.

Yabancı karşıtı Trump, yargı sürecinden geçmeden CIA eliyle teröristlere dağıtılan Green Card’lara da bir yaptırım uygulamalı.