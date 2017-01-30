FETÖ okulunda Barzani'ye suikast hazırlığı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren bir "Gizli tanık" terör örgütünün Kuzey Irak'ta PKK ve DEAŞ ile ilişkileri, üst akıldan aldığı talimatlar konusunda ciddi bilgiler verdi. Bu bilgileri araştıran istihbarat birimleri şok detaylara ulaştı.

İşte Akşam gazetesinden Muammer Başkan'ın haberine göre deşifre olan FETÖ'nün Kuzey Irak yapılanması:

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından Kuzey Irak imamı olarak atanan T.B. anaokulundan üniversiteye kadar örgütün sözde eğitim kurumlarının sorumlusu olarak bölgede çok ciddi bir güce erişti. Örgütün desteğiyle, 17-25 Aralık darbesine kadar, Kuzey Irak'ta bakanlardan daha etkili bir pozisyona gelen T.B. bu tarihten sonra Barzani yönetimi tarafından istenmeyen adam ilan edilince, örgütün PKK ile Talabani ile ilişkilerini yürütüp Erbil'deki üssünü Musul'a taşıdı.



T.B.'nin Işık Üniversitesi'nin 2008 yılındaki açılışına Neçirvan Barzani'yi davet ettiği, açılış öncesi Barzani'nin istihbarat birimleri tarafından yapılan aramada bahçede gömülü otomatik silahlar bulunduğu ortaya çıktı. Bahçede gömülü çok sayıda silah ve mermi bulan Barzani'nin adamlarının durumu çalışanlara aktardığı, T.B.'nin panikle silahların eski dönemden kalmış olabileceğini söylediği belirtildi. İncelemede silahların yeni gömülmüş olduğunu tespit edildi, güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı öğrenildi.



Öğrenciler terör örgütüne katıldı



FETÖ'nün, DEAŞ'a da sızıntı yaptığı tespit edilmişti. Bu olayda da örgütün Kuzey Irak imamı T.B.'nin kilit rol oynadığı ileri sürüldü. T.B.'nin yöneticisi olduğu Süleymaniye'deki okulda çalışan öğretmen U.P.'nin, T.B.'nin bilgisi ve onayıyla, FETÖ üyesi 6 öğrencisini de alarak Kerkük üzerinden Havice Kasabası'na geçtiği ve DEAŞ'ın Selahaddin Eyyübi tugayına katıldığı ifade edildi.



DEAŞ emirinin oğlu FETÖ okulunda



Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun işgalinde de yakın mesafedeki FETÖ kolejine hiçbir saldırı olmaması dikkat çekmişti. FETÖ'nün 'Musul imamı' H.S.'nin DEAŞ Musul sorumlusu Ebu Müslüm ile görüştüğü, bu görüşmede sağlanan uzlaşma sonrası DEAŞ'ın, FETÖ okulunun öğretmenlerine dokunmamıştı. 'Musul Emiri' Ebu Müslüm'ün oğlunun da FETÖ kolejine eğitim gördüğü belirlendi.