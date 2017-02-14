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FETÖ OKULUNDA GİZLİ KASA BULUNDU

FETÖ okulunda gizli kasa bulundu

Kırıkkale'deki eski FETÖ okulunda dolapların arasına gizlenmiş çelik kasa bulundu.

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu  gerekçesiyle kapatılan ve Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine dönüştürülen okulun çatısında dolapların arasına gizlenmiş çelik kasa bulundu.

Alınan bilgiye göre, okul görevlileri, çatı katında temizlik yaptıkları sırada boş bir dolabın arkasında başka bir dolap bulunduğunu fark  etti. Dolabı açtıklarında çelik kasa gören görevliler, Okul Müdürü Selma Nezir'e haber verdi.

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Nezir'in bildirmesi üzerine okula gelen Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, kasanın bulunduğu alanda inceleme yaptı.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da okula gelerek bilgi aldı.

İnceleme ve kasayı açma çalışmaları sürüyor.

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