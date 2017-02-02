FETÖ OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR ! GÖZALTILAR VAR...

FETÖ operasyonları devam ediyor ! Gözaltılar var...

Sivas merkezli 16 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 6 emniyet personeli tutuklandı.

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Sivas merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha  önce meslekten ihraç edilmiş 6 emniyet personeli daha tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  örgütün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan  6'sı Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ş.K, S.E, Z.S, M.A, M.Ç. ve İ.Ö. çıkarıldıkları mahkemece  tutuklandı.

Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri,  Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve  Muğla'da başlatılan soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis  Meslek Yüksekokulunda görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç  edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla  haklarında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 46'sı gözaltına alınmış, daha  önce mahkemeye sevk edilen 19 zanlı tutuklanmıştı.

Gözaltındaki 21 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MALATYA'DA 18 ÖĞRETMENE FETÖ GÖZALTISI

Malatya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç  edilen 18 öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde,  İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları  gerekçeleriyle meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik Malatya merkezli 7  ilde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Ekiplerce şüphelilerin evlerinde yapılan aramanın ardından 18 kişi  gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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