FETÖ operasyonları devam ediyor ! Gözaltılar var...

Sivas merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilmiş 6 emniyet personeli daha tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ş.K, S.E, Z.S, M.A, M.Ç. ve İ.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksekokulunda görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 46'sı gözaltına alınmış, daha önce mahkemeye sevk edilen 19 zanlı tutuklanmıştı.

Gözaltındaki 21 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MALATYA'DA 18 ÖĞRETMENE FETÖ GÖZALTISI

Malatya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 18 öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleriyle meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik Malatya merkezli 7 ilde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Ekiplerce şüphelilerin evlerinde yapılan aramanın ardından 18 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.