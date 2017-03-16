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FETÖ OPERASYONU: 11 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖZALTINDA

FETÖ operasyonu: 11 sağlık çalışanı gözaltında

FETÖ operasyonunda ByLock kullandığı iddia edilen 11 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

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Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen, aralarında görevden uzaklaştırılan doktor ile hemşirelerin de yer aldığı 11 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sağlık yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu çerçevede kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, açığa alınan doktor ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve FETÖ adına propaganda faaliyetleri yürüttükleri öne sürüldü.

Öte yandan, operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan 3 zanlının arandığı belirtild

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