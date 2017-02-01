FETÖ OPERASYONU: 12 KİŞİ GÖZALTINDA

FETÖ operasyonu: 12 kişi gözaltında

Kırıkkale'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

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Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, asker ve polislerin bulunduğu 12  kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü  Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekipleri örgütün kriptolu iletişim  programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığında görevliyken  açığa alınan astsubay H.G, uzman çavuşlar E.A. ve Ö.Ç'yi gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de FETÖ üyesi oldukları ve "ByLock"'u  kullandıkları iddiasıyla polis memurları H.G, M.K, M.N, R.K, M.Ç, Y.Z.A, H.S,  K.Y. ile İ.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA
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