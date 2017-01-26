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FETÖ OPERASYONU: 50 KİŞİ GÖZALTINDA

FETÖ operasyonu: 50 kişi gözaltında

Aydın merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ soruşturmasında 50 kişi gözaltına alındı.

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Aydın merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamındaki operasyonda çeşitli meslek grubundan 50 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'nin de bulunduğu 15 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 20'si Aydın'da olmak üzere toplam 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları belirtildi.

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