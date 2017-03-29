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FETÖ OPERASYONU: 8 POLİS TUTUKLANDI

FETÖ operasyonu: 8 polis tutuklandı

Van'da FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen 8 polis tutuklandı.

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Van'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 1 emniyet amiri, 1 komiser yardımcısı ve 6 polis memuru çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve 4 gün önce gözaltına alınan emniyet amiri, komiser yardımcısı ve 6 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dün adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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