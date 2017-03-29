FETÖ operasyonu: 8 polis tutuklandı

Van'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 1 emniyet amiri, 1 komiser yardımcısı ve 6 polis memuru çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve 4 gün önce gözaltına alınan emniyet amiri, komiser yardımcısı ve 6 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dün adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.