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FETÖ OPERASYONUNDA 10 KİŞİ GÖZALTINI ALANDI

FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltını alandı

Düzce'de aralarında akademisyenlerin ve memurların yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı.

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam yapılan operasyonla, aralarında akademisyen ve memurların bulunduğu 10 kişi göz altına alındı. Akademisyenler ve memurlar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkartılacaklar.

İHA
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