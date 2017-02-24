FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

Hatay merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) meslekten ihraç edilen 13 askerden 10'u tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Şubat'ta Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Ankara, Manisa, adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Balıkesir, Uşak ve karaman'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock'u kullandıkları iddia edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.