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FETÖ OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA

FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

Hatay merkezli 12 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı.

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Hatay merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, Kanun  Hükmünde Kararname'yle (KHK) meslekten ihraç edilen 13 askerden 10'u tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda,  İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince  14 Şubat'ta Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Ankara, Manisa, adıyaman,  Gaziantep, Şanlıurfa, Balıkesir, Uşak ve karaman'da eş zamanlı gerçekleştirilen  operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock'u kullandıkları iddia  edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli  kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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