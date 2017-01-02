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FETÖ OPERASYONUNDA 11 TUTUKLAMA

FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

Balıkesir merkezli 17 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 11 kişi tutuklandı.

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Balıkesir merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu Balıkesir merkezli 17 ilde 54 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 11'i çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında aranan diğer 16 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA
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