FETÖ operasyonunda 6 tutuklama !

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen bir eski öğretmen, görevinden uzaklaştırılmış 3 öğretmen ve bir zabıt katibi ile görevde olan bir öğretim üyesi tutuklandı.

Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.