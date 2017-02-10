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FETÖ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA !

FETÖ operasyonunda 6 tutuklama !

Siirt'te FETÖ operasyonunda 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı  tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca  yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında  öğretmenlerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan  daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen bir eski öğretmen,  görevinden uzaklaştırılmış 3 öğretmen ve bir zabıt katibi ile görevde olan bir  öğretim üyesi tutuklandı.

Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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