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FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI 40 OLDU

FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 40 oldu

Adana merkezli 5 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan kişi sayısı 40 oldu.

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Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de, FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan "ByLock"u kullandığı tespit edilen emniyet mensuplarına yönelik operasyonda 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece operasyonun başından bu ana gözaltına alınanların sayısı 40'a yükseldi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve aralarında bazıları daha önce görevlerinden ihraç edilmiş emniyet müdürü, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 40 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan adliyeye sevk edilen zanlılar arasında, örgüt üyelerinin telefonlarına "ByLock" programını yüklediği belirlenen "Hamza"kod adlı M.S'nin de bulunduğu öğrenildi.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen aralarında M.S'nin de bulunduğu 29 kişi tutuklanırken 1 kişiye ev hapsi cezası verildi, 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana, Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de, FETÖ/PDY'nin haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 36 şüpheli, 20 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

AA
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