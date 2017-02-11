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FETÖ OPERASYONUNDA YAZICIOĞLU DETAYI

FETÖ operasyonunda Yazıcıoğlu detayı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin arasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü dönemindeki istihbarat müdürünün de olduğu öğrenildi.

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Kayseri'de Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 11 eski polis gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopterin düşme olayında manüple yaptığı iddia edilen dönemin Kayseri Emniyeti İstihbarat Müdürü Ali Orhan Dinç de bulunuyor.

FETÖ/PYD soruşturması nedeniyle, Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, Kayseri'de daha önce Emniyet Müdürlüğünde görevli ve meslekten ihraç edilen 17 personelin ByLock kullandığını belirledi. Cumhuriyet savcılığından haklarında yakalama ve gözaltı kararı çıkan 17 zanlıdan 11'i bu sabah evlerinden alındı. 6 eski emniyet mensubu ise bulunamadı.

Gözaltına alınan zanlılar arasında, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterinin 2009 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde düşmesi sırasında Kayseri'de istihbarat müdürü olarak görev yapan ve olayı manüple ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Ali Orhan Dinç'in de bulunduğu belirlendi.

Yazıcıoğlu ailesi tarafından açılan davalarda, Dinç'in Kahramanmaraş'tan aldığı bilgileri dönemin Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ile Vali Mevlüt Bilici'ye farklı aktardığı, bilgi kirliliği yarattığı ve olayı manüple ettiği ileri sürülmüştü.

GÖZALTINA ALINAN MÜDÜRÜN İFADESİ ALINMIŞTI

Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve helikopterde bulunan 4 kişinin Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesi yakınlarında ölümünün ardından çok farklı iddialar gündeme gelmişti. 25 Mart 2009 tarihindeki kazanın ardından Kayseri'den Türkiye kamuoyuna duyurulan, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağı ve kaburgası kırık, hastaneye kaldırılıyor" açıklaması, olayla ilgili kuşkuları güçlendirmişti. Bu bilgiyi Kayseri eski valisi Mevlüt Bilici'ye verdiği öne sürülen dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen hakkında geçtiğimiz günlerde, Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla dava açıldı. Dava kapsamında Kayseri'de 9'uncu Sulh Ceza Mahkemesinde basına kapalı olarak 4 kişinin talimatla ifadesi alındı. Dönemin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç de 9'uncu Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarak ifade verdi.

DHA
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