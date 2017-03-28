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FETÖ OPERASYONUNDA YENİ TUTUKLAMALAR

FETÖ operasyonunda yeni tutuklamalar

Zonguldak merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Ankara, Aydın, Osmaniye, Tokat, Manisa, Bursa, Denizli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9'u kadın 14 kişinin savcılıkta ifade verme işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen vergi müfettişlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı kadın 11 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

AA
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