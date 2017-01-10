FETÖ paralel YÖK kurmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında profesörlerin de bulunduğu 12'si tutuklu 5'i firari 45 akademisyen hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Sabah gazetesinden Fatih Ulaş'ın haberine göre iddianamede, örgütün ülke genelinde 17 özel üniversite kurduğu, bunların 15 Temmuz sonrası kapatıldığı kaydedildi. Örgütün üniversite, fakülte, yüksekokul ve enstitü imamlarının olduğu belirtilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi: "Işık evlerinden, dershanelerden yetiştirilen öğrenciler örgütün istediği bölümler için üniversiteye hazırlanmış, üniversite sınavlarında bu bölümlere girebilmeleri için her türlü sınav yolsuzluğu yapılmıştır. Üniversite sonrası yüksek lisans, doktora, yurtdışı eğitimleri almak için her türlü; hukuk dışı yollar kullanılmıştır. Yüksek lisans, doktora ve ALES sınavlarında çaldığı sorular sayesinde üniversitelere 2002-2013 yılları arasında 8 bin 500 civarında akademisyen yerleştirildiği tahmin edilmektedir."