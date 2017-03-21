FETÖ sanığı öğretmenlere hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 10 öğretmen 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu sanıklar K.Ş, A.B, A.D, R.K, H.Ç, R.S, E.İ, D.A, M.E, İ.K, M.K ve M.Ö ile avukatları katıldı.

Savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, K.Ş, A.B, A.D, R.K, H.Ç, R.S, E.İ, M.E, İ.K, D.A'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er hapis cezası vererek, tahliyelerine ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar verdi. M.K ve M.Ö'nün duruşmaları ise eksiklerin tamamlanması için 1 Haziran'a ertelendi.