FETÖ sanığı Yılmazer'in gözaltındaki kızı İstanbul'a gönderildi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan tutuklu eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yımazer'in kızı avukat Fatma Saadet Yılmazer, sağlık kontrolünün ardından İstanbul'a gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, tutuklu bulunan Yılmazer'in kızı Sakarya Barosuna kayıtlı avukat Fatma Saadet Yılmazer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Yılmazer, daha sonra İstanbul'a götürüldü.

Soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı verilen Yılmazer'in evine Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, Ali Fuat Yılmazer'e ait 3 ruhsatlı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait fişek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve CD, 2 adet 1 dolarlık banknot ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti. Yılmazer, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.