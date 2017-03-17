SON DAKİKABEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLUYOR ! CANLI AKTARIYORUZ...
  • Ankara'da Deniz Baykal depremi ! Tepki yağıyor...
  • CHP masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı
  • Son referadum anketinde çarpıcı sonuç
  • ''AK Partili 100 milletvekili ''Hayır'' diyecek''
  • Hüseyin Gülerce o iddiasına açıklık getirdi

FETÖ SANIĞI YILMAZER'İN GÖZALTINDAKİ KIZI İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

FETÖ sanığı Yılmazer'in gözaltındaki kızı İstanbul'a gönderildi

Sakarya'da, ETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan tutuklu eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yımazer'in kızı avukat Fatma Saadet Yılmazer, sağlık kontrolünün ardından İstanbul'a gönderildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan tutuklu eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yımazer'in kızı avukat Fatma Saadet Yılmazer, sağlık kontrolünün ardından İstanbul'a gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, tutuklu bulunan Yılmazer'in kızı Sakarya Barosuna kayıtlı avukat Fatma Saadet Yılmazer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Yılmazer, daha sonra İstanbul'a götürüldü.

foto-046.jpg

Soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı verilen Yılmazer'in evine Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, Ali Fuat Yılmazer'e ait 3 ruhsatlı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait fişek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve CD, 2 adet 1 dolarlık banknot ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti. Yılmazer, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AA
429
-
''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''
Yılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısıYılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısı
O adamdan korkunç savunma !O adamdan korkunç savunma !
Fransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar varFransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar var
Esra Erol isyan etti ! ''Bu çamurla yaşayamam''Esra Erol isyan etti ! ''Bu çamurla yaşayamam''
Hollanda'nın pabucu dama atılacak !Hollanda'nın pabucu dama atılacak !
AB'nin etekleri tutuştu ! Türkiye açıklamasıAB'nin etekleri tutuştu ! Türkiye açıklaması
FETÖ'nün Hollanda sorumlusunu açıkladı !FETÖ'nün Hollanda sorumlusunu açıkladı !
İç çamaşırından bakın ne çıktı !İç çamaşırından bakın ne çıktı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS