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FETÖ SANIĞINDAN İLGİNÇ İSTEK

FETÖ sanığından ilginç istek

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan bir sanık "sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye edin" dedi ama bu talebi destek kabul görmedi.

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Kütahya'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında tutuklu yargılanan öğretmen Abdullah K. duruşmada, aynı davada tutuksuz olan eşini göstererek "Sevgili eşime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye etmenizi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti Kahraman'ın tahliye talebini kabul etmedi.

FETÖ/PYD soruşturmasında haklarında dava açılan öğretmen Abdullah K. ile ev hanımı olan eşi Tuğba K.'ın yargılanmalarına Kütahya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Abdullah K. ile tutuksuz yargılanan eşi Tuğba K. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Tuğba K. vatanını ve milletini seven bir insan olduğunu, çocuklarını da bu doğrultuda yetiştirmeye çalıştığını söyleyerek beraatını istedi.

Tutuklu sanık Abdullah K. da "Örgüt üyeliği ile ilgili olarak üzerime atılan suçu kabul etmiyorum. Ben sadece öğretmenlik görevimi yaptım. İyi öğrenciler yetiştirmek için çaba harcadım. Telefonlarımıza da ByLock denilen programı yüklemedik ve kullanmadık. Sevgili eşime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye etmenizi istiyorum" diye konuştu.

Kütahya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Abdullah Kahraman'ın tahliye talebini kabul etmeyerek tutukluluk halinin devamına karar verdi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

DHA
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