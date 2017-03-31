FETÖ sanığından mahkemede şok itiraf: Haber geliyor

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Muhittin Özsu ile Yusuf Erbaş tutuksuz sanıklar Süleyman Ünver, Ahmet Çakmaktepe, Mustafa Karadana, Ali Yavuz, Ömer Uğur, Basri Manış, Süleyman Uluş, Yusuf Ahmet Çınar ve sanık avukatları katıldı. Duruşmada sanıkların ifadeleri alınırken tutuksuz yargılanan Mustafa Karadana itirafta bulunarak, bazı örgüt yöneticilerinin 15 Temmuz darbe girişimi öncesi yapılan polis operasyonlarını önceden kendilerine haber verdiklerini öne sürdü. Örgütteki sohbet hocalarının 2015 yılının sonlarına doğru kendilerine "Taşınır, taşınmaz, hangi malınız varsa satın. Yurtdışına çıkın" yönünde talimat verdiğini kaydederek ifadesinde şunları söyledi:

"2016'nın nisan ayında Perşembe akşamları, ‘yarın operasyon olacak, polis evinize gelecek, şehir dışına çıkın’ diye telefonuma mesaj atılırdı. 2008'de Seyithan Biçer, iş yerime gelip sohbete davet etti. 2013 yılında bir şirket kurulacağı söylendi. Bu şirketin ortakları arasında Yusuf Erbaş ve Orhan Sevim de vardı. O dönem, hükümetin de bu yapıyla arası iyi olduğu için şirketin içinde oldum. 17 Aralık 2013'ten sonra şirketten ayrılmak istedim, 25 Aralık'ta da bu şirketten ayrıldım. Murat kod adlı sohbet hocası "Biz burada Kur'an meali okuyoruz. Sen de sohbetlerden geri kalma' diyerek telefonuma ByLock yükledi. Toplantılarda Fethullah Gülen'in kitapları okunur, CD'leri izlenirdi. 2014 yerel seçimleri sırasında AK Parti'nin değil, onun karşısındaki güçlü partinin desteklenmesi istendi. Ben bunu Belediye Başkanı'na da söyledim. 2013'ten sonra ayrıldım.”

Öte yandan, mahkemede verilen ara kararda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklardan Mustafa Karadana, Yusuf Ahmet Çınar, Süleyman Ünver, Basri Manış, Süleyman Uluş ve Ali Yavuz’un tutuklanmasına karar verilerek, mahkeme 24 Nisan tarihine ertelendi.

REKLAM