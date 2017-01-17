FETÖ SORUŞTURMASINDA 21 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ soruşturmasında 21 kişi tutuklandı

Bingöl merkezli 15 ilde yapılan FETÖ'ye yönelik soruşturmada 21 eski emniyet mensubu tutuklandı.

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Bingöl merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen 29  eski emniyet personeli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün  şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve "örgüte üye" oldukları  belirlenen eski emniyet personeline yönelik Bingöl, Adana, adıyaman, Ankara,  Bursa, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş,  Malatya, Muğla ve Yalova'da belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediği  belirtildi.

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile ihraç edilen 29 eski emniyet  personelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, Bingöl Cumhuriyet  Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 8'i adlı kontrol ve yurtdışı yasağı  konularak serbest bırakıldığı, 21 şüphelinin tutuklanarak Bingöl M Tipi Cezaevine  teslim edildiği kaydedildi.

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