FETÖ soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Bartın’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, daha önce meslekten ihraç edilmiş 1’i öğretmen olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen S.G.Ç, A.E. ve İ.Ş, tutuklandı.