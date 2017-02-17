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FETÖ SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Bartın'da FETÖ soruşturmasında "ByLock" kullandığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

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Bartın’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli  haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda,  İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince, daha önce meslekten ihraç edilmiş 1’i öğretmen olmak üzere 3 kişi  gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen S.G.Ç,  A.E. ve İ.Ş, tutuklandı.

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