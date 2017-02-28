FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 eski öğretmenden 3'ü ile 1 polis memuru tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli Hatay, Mersin ve adıyaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakıldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 3 eski öğretmen tutuklandı, 27 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 1 polis memuru da "ByLock" kullandığı iddiasıyla tutuklandı.