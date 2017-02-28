  • Hollande konuşurken keskin nişancı silahı ateş aldı
  • Adil Öksüz hakkında yeni gelişme !
  • Melih Gökçek'ten bomba FETÖ iddiaları !
  • Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü
  • Erdoğan'a suikast davasında ''cuntacı'' gerginliği

FETÖ SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında 3 eski öğretmen ve 1 polis tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında  gözaltına alınan 33 eski öğretmenden 3'ü ile 1 polis memuru tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY  soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli Hatay, Mersin ve adıyaman'da düzenledikleri eş  zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri  tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia  edilen 3 eski öğretmen tutuklandı, 27 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest  bırakıldı.

Öte yandan, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube  Müdürlüğünde görevli 1 polis memuru da "ByLock" kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

157
-
Rahmi Koç oğlunun ölümünden o ismi sorumlu görüyorRahmi Koç oğlunun ölümünden o ismi sorumlu görüyor
Darbenin içinde Ak Partili vekilin olduğu ileri sürüldüDarbenin içinde Ak Partili vekilin olduğu ileri sürüldü
Bahçeli yine eski sert günlerine döndüBahçeli yine eski sert günlerine döndü
Güpegündüz fuhuş pazarıGüpegündüz fuhuş pazarı
Mobil bankacılığı kullananlar tehlike altındaMobil bankacılığı kullananlar tehlike altında
Böyle kin görülmediBöyle kin görülmedi
ABD'de yaşayan Türkler tedirginABD'de yaşayan Türkler tedirgin
Karısını asitli kahveyle öldürmeye kalktı !Karısını asitli kahveyle öldürmeye kalktı !
Mahkemeden Erdoğan'a hakaret davasında şok kararMahkemeden Erdoğan'a hakaret davasında şok karar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS