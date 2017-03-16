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FETÖ SORUŞTURMASINDA 42 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ soruşturmasında 42 kişi tutuklandı

Ankara'da devam eden FETÖ soruşturmasında 42 kişi tutuklandı.

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Ankara'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)  soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 55 kişiden 42'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında,  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü giriş sınavında ve polis akademisine giriş  sınavında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 55 şüpheli,  emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarınca sorgulanan şüphelilerden  42'si tutuklanma, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle  Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin sorgularının ardından Tarım Reformu Genel  Müdürlüğü giriş sınavında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 30, polis  akademisine giriş sınavında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle de 12 şüphelinin  tutuklanmasına hükmetti.

Hakimlik, 13 şüphelinin ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması  şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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