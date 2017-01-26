FETÖ soruşturmasında 5 öğretmen tutuklandı

Malatya Valiliği, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar ve çalışmalarda Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevliyken ihraç edilen ve gözaltına alınan 20 kişiden 5'inin tutuklandığını, 15 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak Valiliğimizce yapılan çalışmalar çerçevesinde, 15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimizin birliğine, varlığına, bekasına, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milletimizin iradesini temsil eden TBMM'ni ve diğer Kurumlarımızı, Demokrasiyi ve doğrudan halkımızı hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak yapılan etkin mücadele kapsamında Malatya ilimizde Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı irtibatlı oldukları vb. gerekçelerle Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli iken daha önce ihraç edilen ve daha sonra da gözaltına alınan 20 kişiden 5 kişi tutuklanmış, 15 kişi ise Adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır."