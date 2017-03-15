FETÖ soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik dün gözaltına alınan eski askerden 6'sı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 21 eski askerden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Söz konusu zanlılardan 6'sı nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diğer 12 zanlının sorgulamasına devam ediliyor.