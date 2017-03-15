  • Irkçı lidere büyük şok ! İlk sonuçlar geldi...
  • Bakan'dan Hollanda'ya çok net mesaj
  • Türkiye'yi açık açık tehdit ettiler !
  • Erdoğan talimat vermişti ! İptal edildi
  • İstanbul'da bin polisle dev operasyon

FETÖ SORUŞTURMASINDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ soruşturmasında 6 kişi tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik dün gözaltına alınan eski askerden 6'sı  tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri yapılanmasına  yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 21  eski askerden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Söz konusu zanlılardan 6'sı nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince  tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer 12 zanlının sorgulamasına devam ediliyor.

660
-
Nüfus cüzdanıyla ilgili emsal olacak karar !Nüfus cüzdanıyla ilgili emsal olacak karar !
Eşinin internette bu fotoğraflarını görünce...Eşinin internette bu fotoğraflarını görünce...
Meral Akşener: Millet devleti sokaktan topladıMeral Akşener: Millet devleti sokaktan topladı
Cadde ortasında çırılçıplak dolaştı !Cadde ortasında çırılçıplak dolaştı !
Almanya'nın ''çirkinliği'ne gurbetçi tokadıAlmanya'nın ''çirkinliği'ne gurbetçi tokadı
Fatih Portakal: Bana vatan haini diyebilirsiniz ama...Fatih Portakal: Bana vatan haini diyebilirsiniz ama...
Suriye'de ikinci bir IŞİD kuruluyorSuriye'de ikinci bir IŞİD kuruluyor
ABD'den Türkiye-Hollanda açıklamasıABD'den Türkiye-Hollanda açıklaması
Meriç'e atlayan FETÖ şüphelisi ölü bulunduMeriç'e atlayan FETÖ şüphelisi ölü bulundu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS