FETÖ SORUŞTURMASINDA HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNE TAHLİYE

FETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...

453
Rihanna "Nusret" tişörtü giydiRihanna "Nusret" tişörtü giydi
Trump'ın korumasıyla ilgili şok iddia !Trump'ın korumasıyla ilgili şok iddia !
ÖSO Esed güçlerinin sınırına dayandıÖSO Esed güçlerinin sınırına dayandı
Elektrik akımına kapılıp öldüElektrik akımına kapılıp öldü
İki grup arasında silahlı çatışmaİki grup arasında silahlı çatışma
DHKP-C'li teröristi "FETÖ'CÜ" zannedip ihbar etmişlerDHKP-C'li teröristi "FETÖ'CÜ" zannedip ihbar etmişler
O kaymakamla ilgili flaş gelişmeO kaymakamla ilgili flaş gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler
Doğum gününde tecavüz davasında beraatDoğum gününde tecavüz davasında beraat
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS