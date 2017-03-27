FETÖ soruşturmasında önemli detaylar

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada tutuksuz yargılanan, dönemin Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un eski emir astsubayı Enis Çakır savunma yaptı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numara olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Çakır, SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada darbe girişimi gecesi çağrılması üzerine üsse geldiğini, Marmaris ilçesine giden Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerine telsiz tedarik ettiğini söyledi.

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski Astsubay Zekeriya Kuzu'nun darbe girişimi gecesi saat 23.30'da kendisini arayarak, "MAK deposunda ne kadar telsiz varsa getir. Komutanın kesin emri." dediğini anlatan Çakır, bunun üzerine üsse gidip MAK deposundan aldığı telsizlerden birini eski Binbaşı Taner Berber'e, diğerini de Kuzu'ya verdiğini belirtti.

Çakır, pistte kendi personeli haricinde karacı ve denizci birçok askerin bulunduğuna dikkati çekerek, eski general Gökhan Sönmezateş'in askerlere, "Üst düzey terörist alınacak, operasyon var." dediği beyanında bulundu.

-Zekeriya Kuzu "kahraman" gibi tanıtılmış

Kuzu'ya sürekli ne olduğunu sorduğunu kaydeden Çakır, şunları anlattı:

"Zekeriya Kuzu, bana '1 numarayı almaya gidiyoruz. Çok soru soruyorsun, konuşmaktan ağzım yanıyor.' dedi. O gece eve gitmek için yola çıktım ama izin verilmedi. Sonra Ramazan Elmas geldi, 'Polislerle görüşeceğim.' şeklinde konuşması oldu. 'Arkadaşlar, her şeye hazırlıklı olun, çatışma çıkabilir.' dedi. Kanım çekildi. Ardından odada beklemeye başladım. Komutanlarımızın başarılı çalışmaları vardı, konduramıyorsun. 'Üst düzey terörist' lafından etkilendik. Milli değerlere ilişkin konuşmaları vardı. 'Vatan, millet, bayrak için operasyona gidiyoruz.' denildi. Zekeriya Kuzu kahraman gözüyle tanıtılıyordu, konduramıyorsun."

FETÖ üyesi olduğu yönündeki suçlamalarla ilgili de savunma yapan Çakır, samimi duygularla geçmişini anlattığını dile getirdi.

Bekarsan yüzde 20, evliysen yüzde 10

Ortaokulda ders çalışmak için "abi"lere gitmeye başladıklarını ifade eden Çakır, "Okul müdürü yönlendirdi. Derslerimizde yardımcı oluyorlardı. Her dönem değişiyordu. Başka abiler geliyordu. Fetullah Gülen CD'leri izlettiriyorlardı. Saf ve temiz duygularımızla bu yapının içinde bulunduk. 2011 yılına kadar devam etti. Eşim karşıydı, görüşmemi istemiyordu." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı'nın, "Himmet verir miydin?" sorusu üzerine Çakır, "İlk maaşımdan verdim. Bekarsan maaşının yüzde 20'si, evliysen yüzde 10'unu verirdin. '40 bin liranın üzerinde araca binmeyeceksin, yapmazsanız şefkat tokadını yersiniz.' diye göz korkutuyorlardı." yanıtını verdi.

Savcının bir dolarlık banknotlarla ilgili sorusu üzerine Çakır, "Dağıtılan bir dolarların Fetullah Gülen'in kitaplarının satışlarından elde edildiğini anlatıyorlardı. Amerika'ya onu ziyarete gidenler olduğunda onların aracılığıyla gönderilirmiş. Telif haklarından olduğunu söyleniyor." ifadelerini kullandı.