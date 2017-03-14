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FETÖ SORUŞTURMASININ SAVCISI DEĞİŞTİ !

FETÖ SORUŞTURMASININ SAVCISI DEĞİŞTİ !

Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimi ana davasının savcısı değişti.

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Ankara Adliyesi'nde, Yüksel Kocaman'ın başsavcı olarak atanmasının ardından, beklenen görev değişimi, adliyenin internet sitesinden yayınlanarak duyuruldu.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesi ile Ocak ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Yüksel Kocaman'ın ardından Ankara Adliyesi'nde yeni görev değişiklikleri yapıldı. 

Ankara Cumhuriyet Başsvacılığındaki yeni iş bölümüne göre, başsavcıvekilleri Ali Kuşçuoğlu, Ergün Şahin ve Mehmet Odabaşı, darbe soruşturmalarının da yürütüldüğü Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevlendirildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun başına getirildi.

KPSS SAVCISI DA GİTTİ

KPSS yolsuzluklarına yönelik yaptığı soruşturmalarla tanınan ve bugüne kadar sınav yolsuzluklarıyla ilgili 10 ayrı dava açılmasını sağlayan savcı Yücel Erkman da Zamanaşımı Bürosu'nda görevlendirildi.

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