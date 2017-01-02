FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇATI KATINDA YAKALANDI

FETÖ şüphelisi çatı katında yakalandı

Kayseri'de yılbaşı gecesi FETÖ şüphelisi çatı katında yakalandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kayseri'de yılbaşı gecesi evinin çatı katında yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması  kapsamında aranan Battalgazi Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Setenci, evinin çatı katında yakalandı. 
 
Hakkında yakalama kararı verilen, FETÖ ile irtibatı bulunduğu  iddiasıyla kapatılan İtimat Güvenlik firmasının kurucusu ve yönetim kurulu  başkanı da olan Setenci, polis ekipleri tarafından yılbaşı gecesi evinin çatı  katında gözaltına alındı.
 
Örgütün, sözde Kayseri mütevelli heyetinde de yer aldığı iddia edilen  Fatih Setenci, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma  Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

AA
1049
Hakemden Reina saldırısıyla ilgili skandal paylaşımHakemden Reina saldırısıyla ilgili skandal paylaşım
''Türkiye'de tatile gidin''''Türkiye'de tatile gidin''
İş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybettiİş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybetti
Reina saldırısını o örgüt üstlendiReina saldırısını o örgüt üstlendi
İşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsüİşte Reina'ya saldıran teröristin yeni görüntüsü
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak 20 soruFeyzioğlu'ndan çok konuşulacak 20 soru
İşte 2017 gönüllüler ve ünlüler takımı tam kadrosuİşte 2017 gönüllüler ve ünlüler takımı tam kadrosu
Havalimanında şok olay: Üzerimde bomba varHavalimanında şok olay: Üzerimde bomba var
Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS