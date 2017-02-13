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FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ FUTBOLCULAR HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

FETÖ şüphelisi eski futbolcular hakim karşısına çıkıyor

FETÖ/PDY'nin "futbol yapılanması"na yönelik eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yarın yapılacak.

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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) "futbol yapılanması"na yönelik açılan davanın sanıkları eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yarın hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ/PDY'nin "futbol yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 92 sayfalık iddianamede, örgütün futboldaki yapılanması ve sanıklara ilişkin suçlamalar anlatıldı.

İddianame, soruşturma kapsamında sanık İsmail Demiriz'in tutuklandığı, Uğur Tütüneker hakkında adli kontrol kararı verildiği, firari olan şüpheli Arif Erdem hakkında da yakalama kararı çıkartıldığı anımsatıldı.

Sanıklar hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede tanık anlatımlarına da yer verildi.

Şüpheliler, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yarın yapılacak olan ilk duruşmada, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayındaki salonda hakim karşısına çıkacaklar.

AA
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