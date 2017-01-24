FETÖ ŞÜPHELİSİ HAKİM VE SAVCILARLA İLGİLİ SÜRPRİZ KARAR

FETÖ şüphelisi hakim ve savcılarla ilgili sürpriz karar

497'si tutuklu 900 hakim-savcı ile aralarında eski İstanbul Valisi Mutlu'nun da bulunduğu 25 vali ve kaymakam hakkındaki dosyalara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bakacak.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) doğrultusunda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında, 497'si tutuklu 900 hakim-savcı ile 25 vali ve kaymakam hakkındaki dosyalara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bakacak.

Resmi Gazete'de 7 Ocak'ta yayımlanan OHAL kapsamındaki 680 sayılı KHK ile Askeri Hakimler Kanunu ve Yargıtay Kanunu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Anayasa Mahkemesi Kanunu'nda bazı değişiklik yapılmasının ardından, hakim-savcı ile vali ve kaymakamlar hakkındaki soruşturma dosyaları, ilgilinin (şüphelinin) görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığına gönderilmeye başlandı.

Bu bağlamda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ''ByLock''u kullandığı veya örgüt ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturmalar kapsamında, 497'si tutuklu 900 hakim-savcı ile aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu 25 vali ve kaymakam hakkındaki dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

Soruşturma dosyalarına bakmakla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde 4 savcı görevlendirildi. Savcıların, dosyaları tekrardan ele alarak inceleyeceği, şüphelilerin birbirleriyle irtibatı varsa gruplar halinde, yoksa tek şüpheli halinde iddianamelerin yazılacağı öğrenildi. Şayet şüpheliler hakkında dava açılırsa yargılamasını da İstanbul'daki ağır ceza mahkemeleri yapacak.

AA
554
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmıMeteoroloji'den İstanbul için kar alarmı
Rihanna "Nusret" tişörtü giydiRihanna "Nusret" tişörtü giydi
Survivor'da Furkan Kızılay'a ne oldu?Survivor'da Furkan Kızılay'a ne oldu?
Selülitleri olay olduSelülitleri olay oldu
Trump'ın korumasıyla ilgili şok iddia !Trump'ın korumasıyla ilgili şok iddia !
ÖSO Esed güçlerinin sınırına dayandıÖSO Esed güçlerinin sınırına dayandı
Beşiktaş'ın yengesinden olay paylaşım !Beşiktaş'ın yengesinden olay paylaşım !
Eşinin intihar ettiğini siren sesini duyunca öğrendiEşinin intihar ettiğini siren sesini duyunca öğrendi
Elektrik akımına kapılıp öldüElektrik akımına kapılıp öldü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS