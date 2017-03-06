FETÖ tutuklamaları o gazeteye sıçradı

Nurcuların yayın organı Yeni Asya gazetesi çalışanı Nur Ener, “ByLock” kullandığı iddiasıyla “FETÖ soruşturması” kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yeni Asya gazetesinin birinci sayfasında yer alan açıklamada ise “Bu vahametin millet, tarih ve insanlık önündeki vebal ve sorumluluğundan asla kurtulamayacaklarını hatırlatmayı kaçınılmaz bir görev sayıyoruz” denildi.

Yeni Asya gazetesi çalışanı Nur Ener’in bir şikâyet sebebiyle gece yarısından sonra evi basılarak arama yapılmasının ardından önce gözaltına alındığı, ardından da tutuklandığı belirtildi. Ener, Çağlayan Adliyesi’ndeki 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmesinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı cezaevine gönderildi.

“BYLOCK KULLANMIŞ İSE BEN KULLANMADIM”

FETÖ’nün iletişim kurduğu program olarak bilinen “ByLock” kullandığı iddiasına ilişkin Ener, kendisini şöyle savundu: “E. N. K. isimli arkadaşım İzmir ve İstanbul’da kaldığım sürede yanıma gelip bir süre kalmıştı. Bir zaman telefonunun arızalı olduğunu beyan edip, bana ait telefonu kullandı. Bu şekilde Bylock kullanmış ise ben kullanmadım” diyerek “Ben ifademde de belirttiğim şekilde sadece 2 sene bu evlerde kaldım. Üniversite yıllarında bu evlerde kalmadım evlerden çıktım. Özel, kendime ait evlerde kaldım. Evimde 300’e yakın kitap vardır, aramalarda da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Atılı suçları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“HIRSLANIP BENİM ADIMI VERDİ, PİŞMAN OLDU”

Ener savunmasında şunları söyledi:

“M. B. isimli şahsı tanıyorum. Ben üniversiteyi kazanıp gittiğimde zaten o evlerde kalan bir kişidir, ben gittiğimde o zaten orada idi. Orada kalan, abla olan kişiler bir telefon hattı alıp bankada hesap açmıştır. Onlara ulaşamayınca hırslanıp benim adımı verdi. Hatta beni aradı, bana telefonda ‘Onlara olan öfkemden senin adını verdim, çok pişmanım’ dedi. Ben de bunu bana demesine rağmen adresimi değiştirmedim, kaçmadım, suç işlemedim. Bu kişi, terör örgütüne olan öfkesinden benim onlar ile ilgim olmadığını bilmesine rağmen adımı vermiştir. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum, ben Yeni Asya gazetesinde 2 yıldır editör olarak çalışıyorum. Ailemde de böyle bir örgüte üye olan bir kişi yoktur.”

YENİ ASYA'DAN AÇIKLAMA

Yeni Asya gazetesinin birinci sayfasında Nur Ener’in tutuklanmasıyla ilgili “Yeni Asya” imzalı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şöyle denildi:

“Gazetecilikten başka bir gündemi ve meşguliyeti bulunmayan arkadaşımız Nur Ener’in, gece yarısı evi basılarak gözaltına alınıp ‘silahlı terör örgütü üyesi’ olma suçlamasıyla tutuklanması, OHAL sürecinde iyice tırmanan hukuksuzlukların en son ve vahim örneğidir. İçeride ve dışarıda bu gidişatla ilgili soruları ‘Herşey hukuk içinde yürüyor, gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yok’ gibi gerçek dışı cevaplarla savuşturmaya çalışan iktidar sözcülerinin, zaten dibe vurup tükenmiş olan inandırıcılıklarını tamamen berhava eden bu talihsiz kararın en kısa zamanda yine hukuk içinde, benzer durumdaki keyfîlik kurbanlarını da içine alacak şekilde tashihini bekliyor; aksi halde bu vahametin millet, tarih ve insanlık önündeki vebal ve sorumluluğundan asla kurtulamayacaklarını hatırlatmayı kaçınılmaz bir görev sayıyoruz.”