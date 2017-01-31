FETÖ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

FETÖ üyeleri adliyeye sevk edildi

Mersin'de FETÖ'ye finans sağladıkları iddiasıyla 13 kişi adliyeye sevk edildi.

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Mersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 13 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bu arada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün nöbetçi mahkemeye çıkartılan 8 kişi tutuklandı, 10 kişi de serbest bırakıldı.

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