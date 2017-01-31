FETÖ üyeleri adliyeye sevk edildi

Mersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 13 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bu arada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün nöbetçi mahkemeye çıkartılan 8 kişi tutuklandı, 10 kişi de serbest bırakıldı.