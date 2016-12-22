Erdoğan bu kez Sevr uyarısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım; Türkiye, İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bizim asıl mücadelemiz terör örgütlerinin arkasındaki güçler. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman ve Su I·s¸leri Bakanlıgˆı toplu açılış töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "El Bab'da şehit olan 16 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım; Türkiye, İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"BİZİM ASIL MÜCADELEMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ARKASINDAKİ GÜÇLER"

Geniş bir alana yayılan bu 151 eseri teker teker saymak mümkün değil. Biz Türkiye'ye toplu açılış töreni zihniyetini getirdik. Bugünde 4 milyar liralık yatırımı bir anda açıyoruz. Milletimiz bu hizmetleri biliyor. Sadece konuşmayı, hakareti maharet sananlara inat gece gündüz çalıştık. Türkiye 2003'ten bu güne yılda ortalama 5,9 büyüdü. Gayri Safi Milli Hasılamız 949 milyar dolara kadar çıkardık. Dikkat ederseniz biz ne zaman bu rakamlara ulaştık kimi öz yönetim diyerek kimi darbe yapmaya kalkarak bizi kendilerince durdurmak istediler. Onlar dur dedikçe biz daha ileri gittik. Değerli kardeşlerim, bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalıştığı şu kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır. Açık konuşmak lazım Türkiye İstiklal Harbinden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bizim asıl mücadelemiz terör örgütlerinin arkasındaki güçler.

"YAŞADIĞIMIZ CAN ACISI MÜCADELE AZMİMİZİ BİLİYOR"

Mezhep ve meşrep farklılıkları üzerinden bizi bölmeye çalışıyorlar. Etnik bölücülük zehrini kürt kardeşlerimize zerk etmeye çalıştılar. Mezhep bölücülüğü zehrini alevi kardeşlerimize.. Hamdolsun başaramadılar... Suriye'de Irak'ta Libya'da oynadıkları oyunu ülkemize taşıyamadılar. 15 Temmuz bir ihanet çetesinin mensupları eliyle Türkiye'ye diz çöktürme operasyonuydu. Son dönemde PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, FETÖ'nün hunharca saldırmaları.. Canımızı yakmayı hedefliyorlar ama bu can acısı mücadele azmimizi biliyor. Çünkü biz Yunus Emre'nin dediği gibi ölürse ten ölür canlar ölesi değil. Şehitlerimizin bedenlerini toprağa veriyoruz ama ematlerine sahip çıkmakta ve mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. En küçük bir durma asla söz konusu değil. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bambaşka. 79 milyon diğer tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak mücadele etmeliyiz.