FETÖ'cü ''Kasap Yaşar'' Gürcistan'da ortaya çıktı

Firar imamı Yaşar Buyacı'nın FETÖ üyeliğinden Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kasap Yaşar'ın Gürcistan makamlarından iadesinin istenmesiyle ilgili girişimler başlatıldı. Gürcistan sınırında ise 'Firari imamı' için alarm verildi.

İstihbarat Daire Başkanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkmadan veya çıktıktan sonra yurtdışına kaçan FETÖ'nün üst düzeyyöneticilerinin izini sürmeye devam ediyor. Türk istihbarat birimleri, Zekeriya Öz, Celal Kara ve Ekrem Dumanlı olmak üzere birçok üst düzey FETÖ yöneticisinin Gürcistan üzerinden diğer ülkelere geçiş yaptıklarını belirledi. FETÖ yöneticilerinin Gürcistan'ı tercih etmelerindeki en önemli nedeni ise "Kasap Yaşar" takma isimli Yaşar Buyacı'nın Gürcistan ve bölge ülkelerdeki yoğun etkinliğinin olması. İstihbarat birimleri uzun yıllar Batum'da kalan ve buradaki kritik noktalarda görev yapan kişileri rüşvetle bağlayan Kasap Yaşar'ın tüm kaçışları organize ettiğini belirledi.



LÜKS ÇİFTLİKTE YAŞIYOR

Akşam'dan Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; Kasap Yaşar takma isimli Yaşar Buyacı'nın Gürcistan'ın Batum şehrinde lüks bir çiftlik evinde kaldığı yönündeki istihbaratlar üzerine soruşturma genişletildi. Türk istihbaratı Batum'da Kasap Yaşar'ın izini buldu. Adım adım takip edilen Buyacı'nın görüntülerine ulaşıldı. Batum'da her yeri rüşvete bağlayan FETÖ imamı Yaşar Buyacı, rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor.





KAÇIŞ YOLLARI GÜRCİSTAN

5 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan FETÖ'nün en kritik ismi Adil Öksüz'ün de Zekeriya Öz ve Celal Kara gibi Gürcistan'a geçip geçmediği araştırılıyor. Öz ve Kara Gürçcstan üzerinden Almanya'ya kaçmıştı.

TANZANYA ABİSİ TUTUKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tanzanya ziyaretinden önce ülkeyi terk eden FETÖ'nün Tanzanyaimamı Atila Ün her yerde aranmaya başlandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Tanzanya'dan apar topar kayıplara karışan Ün'ün yakalanması için soruşturma başlattı. Halit kod isimli Ün'ün İstanbul'da bir avize imalatçısında kaldığını belirleyen polis operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalanan Ün, mahkemece tutuklandı.