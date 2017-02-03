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"FETÖ'CÜ OLMAK VEBALI OLMAKTAN DAHA KÖTÜ"

"FETÖ'cü olmak vebalı olmaktan daha kötü"

FETÖ davasında yargılanan eski NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Sevil çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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İzmir'deki FETÖ davasında yargılanan eski NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Sevil ifade verdi. Sevil, "Darbe girişiminin ardından gözaltına alındıktan sonra devlet baskına uğramıştı, listede olanların gözaltına alınması doğru bir hareketti ancak 'sap ile saman hemen ayrılır ve ben de cezaevinden hemen çıkarız' diye düşündüm. 8 aydır tutukluyum, FETÖ'cü olmak, vebalı olmaktan daha kötü bir şey. Ben terörist olmayacağım" dedi.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz  darbe girişimine ilişkin 270 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam  edildi.  Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda İzmir 2. Ağır  Ceza Mahkemesince görülen oturumda, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf  avukatları hazır bulundu. Kimlik kontrolünün ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS)  ile kayda alınan duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan eski NATO Kara  Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, soruşturma aşamasında emniyet  ve cumhuriyet savcılığında verdiği ifadelere katıldığını, darbe girişimi  planlamasında yer almadığını, darbeci ya da FETÖ ile herhangi bir bağlantısının  olmadığını savundu.

Sanık Sevil, görev yaptığı NATO Kara Komutanlığının Türk Silahlı  Kuvvetlerine (TSK) bağlı olmadığını, sadece sicil bakımından Genelkurmay 2.  Başkanı'na bağlı bulunduğunu belirterek, hayatının hiçbir safhasında FETÖ ile  bağlantısının olmadığını öne sürdü. Sevil, "Geçmişte emekli Albay Dursun çiçek'in hazırladığı 'Fetullah  Gülen'i bitirme planı' toplantısına Erzincan'da, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay  Komutanı olarak katıldım. Ergenekon kumpası çökmeseydi, ben de yargılanacaktım. O  zaman bu toplantılara kimlerin katıldığına ilişkin, kendimin de içinde bulunduğum  şüpheli listesini savcılığa gönderdim. 5 yıl önce FETÖ'yü bitirmek için  Ergenekoncu olarak suçlanan ben, ismimin karşısında 'Devam' yazdığı için FETÖ'cü  olarak 8 aydır tutukluyum, hücrede bulunuyorum. Karşınızda olmak ne yaman  çelişki." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bodrum'da tatilde  olduğunu, Amerikalı NATO Kara Komutanı'na bilgi vermek ve rapor hazırlamak için  İzmir'e geldiğini anlatan Sevil, "Emir aldığım komutanlarım yabancı, emir  verdiğim personel yabancı, emrimde birliğim yok. 2012'den beri de tabancam Kara  Kuvvetleri Komutanlığında emanette duruyor. Darbe girişiminde olmam madden  imkansız." şeklinde konuştu.

HERKES BENİMLE ÇALIŞMAK İSTER 

Sanık Sevil, "Olay gecesi Genelkurmay Başkanlığı Karargahından askeri  birliklere gönderilen 'Sıkıyönetim Direktifi' ve ekindeki atama listesinde  isminin karşısında görev yeri ve 'Devam' yazdığı, darbeye teşebbüs neticesinde  gelmiş olduğu birliğindeki aktivitesine göre terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri  tarafından kendisi hakkında değerlendirmenin ileride yapılacağı" suçlamasına  ilişkin ise "Bana yüklenen altı suçlamanın sadece birisi somuttur. O da  darbecilerin hazırladığı listede ismimin karşısına 'Devam' yazılmasıdır. Benim  için fiili bir eylem yazılmamış. Birileri iradem dışında 'Devam' yazmış. İsmim  rızam dışında yazılmış. Örgünün böyle bir iradesi olsa bile bu beni  ilgilendirmez. Bunu örgüte sormanız gerekiyor. Başarılı bir asker olduğumdan  herkes benimle çalışmak ister. Bunda benim suçum yok." beyanında bulundu.

SIKIYÖNETİM LİSTESİ 

  Sözde "Sıkıyönetim Listesi"nin fertleri iyi tanımayan, işin ehli  olmayanlarca masa başında boş kadroları doldurmak için hazırlandığına dikkati  çeken Sevil, "Örneğin, 65 yaşını dolduran (eski) Jandarma Genel Komutanı  Orgeneral Galip Mendi'nin, yaş haddinden emekli olacağını bilmeden karşısına  'Devam',  3. Ordu Komutanı'nın karşısına da 'Devam' yazılıyordu. Balyoz Davası  aşamasında hapis yatan Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı, aynı zamanda  sıkıyönetim komutanı olarak listeye yazılmış. Benim gibi NATO'da görevli 7  generalin de karşısına 'Devam' yazılmış. Listede 'Devam' yazan 31 general ile  amiral halen aktif görevde. Orgeneral kadrolarına tuğgeneralleri atamışlar. ?Eğer  isimlerinin karşısına 'Devam' yazan komutanlar örgütün adamı olsa TSK'nın ayağa  kalkması lazımdı." şeklinde konuştu.

GÖZALTI DOĞRU AMA...

 Sanık Sevil, Meclis'e bomba atacak kadar ruhunu kiraya vermiş  insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.    Sevil, şunları dile getirdi: "Askerlik hayatımda bir kez dahi ikaz almadım. Darbe girişiminin  ardından gözaltına alındıktan sonra devlet baskına uğramıştı, listede olanların  gözaltına alınması doğru bir hareketti ancak 'sap ile saman hemen ayrılır ve ben  de cezaevinden hemen çıkarız' diye düşündüm. 8 aydır tutukluyum, tahliyemi  istiyorum. Devlete kızmıyorum, isyan etmiyorum, beni hapsetti ama suçum yok.  Devlet bu, yapar ancak FETÖ'cü olmayacağım, devlet başımın üstünde.

'BEN TERÖRİST OLMAYACAĞIM' 

Türkiye'de görev yapan 7 NATO komutanının sözde "Sıkıyönetim  Listesi"ndeki isimlerinin karşısında "Devam" yazmasına rağmen sadece kendisinin  tutuklandığını, bunun sebebini ise NATO Kara Komutanlığı Karargahının İzmir'de  oluşuna bağlayan Sevil, "5 yıl önce FETÖ'yü bitirmeye çalışan Ergenekoncu  olmadığım gibi bugün de ismimin karşısına 'Devam' yazdığı için FETÖ'cü değilim."  dedi.

270 KİŞİ YARGILANIYOR

 FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında  İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık  iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamede, Fetullah Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 sanığa  "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs"  suçlamaları yöneltilmişti. Hazırlanan ek iddianameyle 3 kişinin daha dosyaya eklenmesiyle sanık  sayısı 270'e yükselmişti.Sanıklar arasında tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç  edilen, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı"  ilan edilen tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral  Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil,  Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz  Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, foça Batı Görev Grup  Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet  Cural, Ulaştırma Personel ve eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam  Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge  Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı  Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal  Ölmez de bulunuyor.

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