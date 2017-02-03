İzmir'deki FETÖ davasında yargılanan eski NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Sevil ifade verdi. Sevil, "Darbe girişiminin ardından gözaltına alındıktan sonra devlet baskına uğramıştı, listede olanların gözaltına alınması doğru bir hareketti ancak 'sap ile saman hemen ayrılır ve ben de cezaevinden hemen çıkarız' diye düşündüm. 8 aydır tutukluyum, FETÖ'cü olmak, vebalı olmaktan daha kötü bir şey. Ben terörist olmayacağım" dedi.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 270 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen oturumda, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Kimlik kontrolünün ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile kayda alınan duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan eski NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, soruşturma aşamasında emniyet ve cumhuriyet savcılığında verdiği ifadelere katıldığını, darbe girişimi planlamasında yer almadığını, darbeci ya da FETÖ ile herhangi bir bağlantısının olmadığını savundu.

Sanık Sevil, görev yaptığı NATO Kara Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı olmadığını, sadece sicil bakımından Genelkurmay 2. Başkanı'na bağlı bulunduğunu belirterek, hayatının hiçbir safhasında FETÖ ile bağlantısının olmadığını öne sürdü. Sevil, "Geçmişte emekli Albay Dursun çiçek'in hazırladığı 'Fetullah Gülen'i bitirme planı' toplantısına Erzincan'da, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı olarak katıldım. Ergenekon kumpası çökmeseydi, ben de yargılanacaktım. O zaman bu toplantılara kimlerin katıldığına ilişkin, kendimin de içinde bulunduğum şüpheli listesini savcılığa gönderdim. 5 yıl önce FETÖ'yü bitirmek için Ergenekoncu olarak suçlanan ben, ismimin karşısında 'Devam' yazdığı için FETÖ'cü olarak 8 aydır tutukluyum, hücrede bulunuyorum. Karşınızda olmak ne yaman çelişki." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bodrum'da tatilde olduğunu, Amerikalı NATO Kara Komutanı'na bilgi vermek ve rapor hazırlamak için İzmir'e geldiğini anlatan Sevil, "Emir aldığım komutanlarım yabancı, emir verdiğim personel yabancı, emrimde birliğim yok. 2012'den beri de tabancam Kara Kuvvetleri Komutanlığında emanette duruyor. Darbe girişiminde olmam madden imkansız." şeklinde konuştu.

HERKES BENİMLE ÇALIŞMAK İSTER

Sanık Sevil, "Olay gecesi Genelkurmay Başkanlığı Karargahından askeri birliklere gönderilen 'Sıkıyönetim Direktifi' ve ekindeki atama listesinde isminin karşısında görev yeri ve 'Devam' yazdığı, darbeye teşebbüs neticesinde gelmiş olduğu birliğindeki aktivitesine göre terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri tarafından kendisi hakkında değerlendirmenin ileride yapılacağı" suçlamasına ilişkin ise "Bana yüklenen altı suçlamanın sadece birisi somuttur. O da darbecilerin hazırladığı listede ismimin karşısına 'Devam' yazılmasıdır. Benim için fiili bir eylem yazılmamış. Birileri iradem dışında 'Devam' yazmış. İsmim rızam dışında yazılmış. Örgünün böyle bir iradesi olsa bile bu beni ilgilendirmez. Bunu örgüte sormanız gerekiyor. Başarılı bir asker olduğumdan herkes benimle çalışmak ister. Bunda benim suçum yok." beyanında bulundu.

SIKIYÖNETİM LİSTESİ

Sözde "Sıkıyönetim Listesi"nin fertleri iyi tanımayan, işin ehli olmayanlarca masa başında boş kadroları doldurmak için hazırlandığına dikkati çeken Sevil, "Örneğin, 65 yaşını dolduran (eski) Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin, yaş haddinden emekli olacağını bilmeden karşısına 'Devam', 3. Ordu Komutanı'nın karşısına da 'Devam' yazılıyordu. Balyoz Davası aşamasında hapis yatan Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı, aynı zamanda sıkıyönetim komutanı olarak listeye yazılmış. Benim gibi NATO'da görevli 7 generalin de karşısına 'Devam' yazılmış. Listede 'Devam' yazan 31 general ile amiral halen aktif görevde. Orgeneral kadrolarına tuğgeneralleri atamışlar. ?Eğer isimlerinin karşısına 'Devam' yazan komutanlar örgütün adamı olsa TSK'nın ayağa kalkması lazımdı." şeklinde konuştu.

GÖZALTI DOĞRU AMA...

Sanık Sevil, Meclis'e bomba atacak kadar ruhunu kiraya vermiş insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sevil, şunları dile getirdi: "Askerlik hayatımda bir kez dahi ikaz almadım. Darbe girişiminin ardından gözaltına alındıktan sonra devlet baskına uğramıştı, listede olanların gözaltına alınması doğru bir hareketti ancak 'sap ile saman hemen ayrılır ve ben de cezaevinden hemen çıkarız' diye düşündüm. 8 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum. Devlete kızmıyorum, isyan etmiyorum, beni hapsetti ama suçum yok. Devlet bu, yapar ancak FETÖ'cü olmayacağım, devlet başımın üstünde.

'BEN TERÖRİST OLMAYACAĞIM'

Türkiye'de görev yapan 7 NATO komutanının sözde "Sıkıyönetim Listesi"ndeki isimlerinin karşısında "Devam" yazmasına rağmen sadece kendisinin tutuklandığını, bunun sebebini ise NATO Kara Komutanlığı Karargahının İzmir'de oluşuna bağlayan Sevil, "5 yıl önce FETÖ'yü bitirmeye çalışan Ergenekoncu olmadığım gibi bugün de ismimin karşısına 'Devam' yazdığı için FETÖ'cü değilim." dedi.

270 KİŞİ YARGILANIYOR

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamede, Fetullah Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti. Hazırlanan ek iddianameyle 3 kişinin daha dosyaya eklenmesiyle sanık sayısı 270'e yükselmişti.Sanıklar arasında tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez de bulunuyor.