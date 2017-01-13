FETÖ'cü polisler nasıl askerlik yapacak?

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatından ihraç edilenlerin askere alındıklarında geri hizmette ve idari işlerde görevlendirileceklerini ve silahsız olarak nöbet tutacaklarını ifade etti.

Bakan Işık, "Öncelikle sayı olarak şu anda emniyetin bize ilk etapta gönderdiği sayı bin 590 ancak çalışmalar devam ediyor" dedi. Işık, "Bunlar bir terör örgütü mensubu olduğu için ihraç edildi, 'bunlar nasıl askerlik yapacak' sorusu da son derece önemli bir soru. Nasıl askerlik yapacakları konusunda TürkSilahlı Kuvvetleri'nin aslında geçmişe dayanan ciddi bir birikimi var" diye konuştu.

Bakan Fikri Işık'ın sözlerinin satır başları şöyle:

FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatımızdan ihraç edilenlerin askerlikyapma zorunluluğu var, bu bir mecburiyet. Öncelikle sayı olarak şu anda emniyetin bize ilk etapta gönderdiği sayı bin 590 ancak çalışmalar devam ediyor.



Tespitler yapıldıkça askerlik görevini ifa etmesi için bu isimler bize gönderilecek ve biz de bu isimleri askere almak için gerekli çalışmaları yürüteceğiz.

'Bunlar bir terör örgütü mensubu olduğu için ihraç edildi, bunlar nasıl askerlik yapacak' sorusu da son derece önemli bir soru. Nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin aslında geçmişe dayanan ciddi bir birikimi var.