FETÖ'cü subaydan itiraf: Önce yemin, sonra sorular

Edirne'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan askerlerden U.Y.'nin, astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı öncesinde kendisine 50 sorunun verildiğini itiraf ettiği belirtildi.

Edirne'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve geçen hafta adliyeye sevk edilen aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu biri kadın 18 askerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edirne ve Uzunköprü İlçesi'ndeki askerlerin imamı olduğu belirlenen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda tutuklananlardan subay U.Y.'den sınav sorusu itirafı geldi. U.Y.,emniyet ve savcılık sorgularında astsubaylık subaylık sınavlarından önce FETÖ yapılanmasının 50 soruyu kendisine dizüstü bilgisayardan okuttukları yemin metninin ardından verildiğini söyleyerek, "Sınavdan önce dizüstü bilgisayardan örgütün yemin metni okumamı istediler. Daha sonra ise sınavda çıkacak 50 soru gösterildi ve cevapları ezberlememi istediler. Sınavda gösterilen sorunların aynısı olduğunu gördüm. Subaylık sınavdan saatler önce beni bir parkta duran araca çağırdılar. Camları siyah olan araçta dizüstü bilgisayardan gösterdikleri yemin metnini okudum. Daha sonra bana sınavdaki 50 soruyu verdiler. Sınavda gerçekten 50 soru çıktı. Ama ben korktuğum için tamamını yapmadım. Sınavdan 75 alarak geçtim. Ben e çok çalışmıştım. Onlar olmasa da sınavı kazanırdım. Onlara gebe kalmak istemedim" dediği öğrenildi.

BYLOCK VE KAKAOTALK ÇIKTI

Tutuklanan askeri FETÖ şüphelilerinden bazılarının örgüt içerisinde haberleşmeyi sağlayan "ByLock" ve "Kakao Talk" adlı cep telefonu uygulamasını kullandıkları tespit edildi. Öte yandan bazı şüphelilerin örgüt talimatı üzerine mesleklerini bırakıp, askeri sınavlara girdiği ve sözleşmeli subay oldukları belirlendi.

BAŞSAVCILIK: 7 SUBAY ABİSİ TESPİT EDİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler içerisindeki FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik olarak, "Edirne Subay Abisi" konumundaki 7 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Subay abilerinin FETÖ'ye ait dershanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yaptıkları ortaya çıktı. Savcılık açıklamasında, "Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler içerisinde yapıyla irtibatlı subaylar ile "sorumlu abi" konumundaki örgüt mensuplarının ikrar içeren savunmalarından tespit edildiği üzere, Jandarma Teşkilatı ile benzer biçimde, üst düzey gizlilik içerisinde sohbet adı verilen faaliyetleri gerçekleştirdikleri, subaylardan kurban, himmet, bağış adı altında para tahsil ettikleri ve bu parayı söz konusu örgüte aktardıkları belirlenmiştir" denildi.