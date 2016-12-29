FETÖ'CÜ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN 'BYLOCK' OYUNU!

FETÖ'cü şube müdürünün 'ByLock' oyunu!

Eski şube müdürünün, kandırdığı ilkokul mezunu bir şoförün üzerine aldırdığı GSM hattına örgütün gizli mesajlaşma programı "ByLock"u yüklettiği tespit edildi.

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesindeki (İKÇÜ) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu sanık eski şube müdürünün, bir şoförün üzerine aldırdığı GSM hattında yüklediği "ByLock" programıyla örgüt mensuplarıyla haberleştiği ortaya çıktı. 

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık eski İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Şube Müdürü Halil Özçelik'in, aynı üniversitede görevli ilkokul mezunu bir şoförü kandırarak, onun adına aldırdığı GSM hattına FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" yüklettiği bilgileri yer aldı.

Şoför R.S, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tanık olarak verdiği ifadede, Özçelik'in yaklaşık 2,5 yıl önce kendisine geldiğini, "Bana bir telefon hattı alır mısın? İnternette araç alım satım yapacağım, orada kullanacağım" diye talepte bulunduğunu, Özçelik'e inandığı için bu isteği yerine getirdiğini belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise hattı kapattırdığını kaydetti. 

ÖNCE İNKAR ETTİ, SONRA KABUL ETTİ

R.S. ifadesinde, "Halil Özçelik, rektör yardımcısını arayarak hattı kendisinin kullandığını itiraf etti. Şoför olarak çalışan, işinde gücünde olan hatta hafta sonları dolmuş şoförlüğü yaparak geçimimi sağlayan bir insanım. Herhangi bir örgüt ya da yapıyla herhangi bir bağlantım yok. İyi niyetle almış olduğum bir telefon hattı yüzünden adım bu olaya karışmıştır. Görev yaptığım sürede bunların FETÖ ile bağlantısının olduklarını bilmiyordum." dedi.

Sanık Özçelik'in ise emniyette alınan ifadesinde, "ByLock" programını kullanmadığını beyan etmesine rağmen çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, "Kırgızistan gezimizde haberleşmek amacıyla telefonuma ByLock programı yüklendi, bununla ilgili tehdit edildim." dediği ortaya çıktı. 

AA
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