FETÖ'cüler konsolosluk araçlarıyla yurt dışına kaçırılmış

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve teknik takip sonrası Türkiye'de bulunan bazı konsoloslukların kullanmadıkları veya değiştirmeyi planladıkları araçları yurt dışında satmak için vekalet alan kişilerin üst düzey FETÖ üyelerini yurt dışına çıkardığını tespit etti.

Kapıkule Sınır Kapısı ve çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen düzenleyen polis ekipleri, darbe girişiminin ardından Dışişleri Bakanlığındaki memurluk görevinden çıkarılan F.N.Y. ile 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri üzerine İstanbul'da düzenlenen operasyonla eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya yakalandı. Ayrıca şebeke üyeleri sorgularında, hakim ve savcıları yurt dışına çıkarmayı planladıklarını itiraf etti.

Emniyetteki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden F.N.Y'nin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklanırken, 5'i serbest bırakıldı.