FETÖ'cülere kucak açan Norveç'ten açıklama

Norveç Dışişleri Bakanlığı NATO'da görevli dört subayı ile bir askeri ateşenin Norveç'e sığınma başvurularının kabul edilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.



Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın televizyon kanalı NRK" ya gönderdiği mail açıklamasında "Dışişleri Bakanlığı olarak, genelde Norveç Göçmen Dairesi'nin sığınma başvuruları konusunda aldığı kararlara gösterilen uluslararası tepkiler ile ilgili yorumda bulunmuyoruz. Sığınma başvuruları konusunda kararı Norveç yasaları çerçevesinde Norveç Göçmen Dairesi verir" denildi.

FETÖ mensubu eski subaylara iltica hakkı tanımasının ardından, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Vegard Ellefsen Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.