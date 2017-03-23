  • Erdoğan'dan AK Parti'ye referandum talimatı
  • İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
  • Hakkari'de sızma girişimi: 1 asker şehit, 4 yaralı
  • Kılıçdaroğlu'ndan TSK çıkışı: Beni derinden yaraladı
  • Hakan Şükür'ün orada ne işi vardı ?

FETÖ'CÜLERE KUCAK AÇAN NORVEÇ'TEN AÇIKLAMA

FETÖ'cülere kucak açan Norveç'ten açıklama

Norveç Dışişleri Bakanlığı, 5 darbeciye sığınma izni verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Norveç Dışişleri Bakanlığı NATO'da görevli dört subayı ile bir askeri ateşenin Norveç'e sığınma başvurularının kabul edilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın televizyon kanalı NRK" ya gönderdiği mail açıklamasında "Dışişleri Bakanlığı olarak, genelde Norveç Göçmen Dairesi'nin sığınma başvuruları konusunda aldığı kararlara gösterilen uluslararası tepkiler ile ilgili yorumda bulunmuyoruz. Sığınma başvuruları konusunda kararı Norveç yasaları çerçevesinde Norveç Göçmen Dairesi verir" denildi.

FETÖ mensubu eski subaylara iltica hakkı tanımasının ardından, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Vegard Ellefsen Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

DHA
585
-
Begüm Öner'in Ceyhun Fersoy'dan intikamıBegüm Öner'in Ceyhun Fersoy'dan intikamı
Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...
Tacizcisinin dilini koparttı !Tacizcisinin dilini koparttı !
Oynadığı sahneleri utanarak izlediOynadığı sahneleri utanarak izledi
''Bebek devlette, kızım bende kalsın''''Bebek devlette, kızım bende kalsın''
''Kolanın sırrı'' cinayette 3 kardeşe 25'er yıl hapis''Kolanın sırrı'' cinayette 3 kardeşe 25'er yıl hapis
''Cinsel güç artırıcı'' diye sattılar bakın ne çıktı''Cinsel güç artırıcı'' diye sattılar bakın ne çıktı
Kuzey Kore lideri dünyayı şoke ettiKuzey Kore lideri dünyayı şoke etti
Taciz iddiasında kendini böyle savundu !Taciz iddiasında kendini böyle savundu !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS