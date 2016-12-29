FETÖ'CÜLERE YARGITAY ŞOKU: DÖNÜŞ YOLU KAPANDI

FETÖ'cülere Yargıtay şoku: Dönüş yolu kapandı

OHAL sürecinde devletten temizlenen FETÖ'cülerin göreve geri dönüş yolu kapandı.

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Kanun Hükmünde Kararnameler ile devletten temizlenen FETÖ'cülerin açtığı davalar idare mahkemelerinde devam ederken, bu davalara emsal oluşturacak karar Yargıtay'dan geldi. FETÖ’den atılanların geri dönüş yolu Yargıtay kararı ile kapandı. Koza Grubu’ndan atılan bir çalışanın işe dönmesine karar veren yerel mahkeme kararını Yargıtay bozdu.

Sabah'tan Ersan Atar'ın haberine göre; Koza Grubu'na atanan kayyumlar, grubun İstanbul'daki işyerlerine gittiğinde bu şirketlerde çalışanlardan bazılarının engellemesiyle karşılaştı. Kayyum, grupta çalışan personelden birini, "kayyumun görevini yapmasını önlemeye çalıştığı" gerekçesiyle işten attı. Kayyum, çalışanın bu davranışının, iş sözleşmesinin haklı fesih nedeni olduğunu belirledi, bu nedenle çalışana tazminat ödenmedi. Çalışan, işe iade davası açtı. Dava İstanbul 2'nci İş Mahkemesi'nde görüldü. Dava sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılar yazıldı.

GERİ DÖNÜŞ YOLU KAPANDI

Başsavcılıktan gelen yazıda çalışanın, "FETÖ'ye yardım ettiği, kayyum atanmasına dair mahkeme kararına muhalefette bulunduğu, bu sırada tehdit ve izinsiz görüntü alma suçlarını işlediği" iddiasıyla hakkında adli soruşturma bulunduğu vurgulandı. İş Mahkemesi bu yazıya rağmen işe iade kararı verdi. Kararı kayyum heyeti temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi çalışanın işten çıkarılma gerekçelerinin yerinde olduğunu belirleyerek yerel mahkemenin "işe iade" kararını oybirliğiyle bozdu.

Sabah
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