FETÖ’cülerin yeni ByLock'u

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında tutuklulardan biri, örgütün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında üyeleriyle iletişimi sürdürmek için telefonlara “Eagle” yerine “Tango” görünümlü başka bir şifreli mesajlaşma programı yüklediği ortaya çıktı. Kilis Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 tutuklu sanıktan bazılarının örgütün üyeleriyle iletişim yöntemlerine ilişkin detaylara yer verildi.



ÖNCE KAKAO TALK



H.A, iddianamede yer alan ifadesinde, örgütün sözde üst düzey sorumlularına ve kullanacakları elemanlarına kendilerine has özelliklerle donatılmış telefonlara mesajlaşma ve görüşme programları yüklemeye başladığını, bu kapsamda ilk olarak 17-25 Aralık sonrası telefonlara “Kakao Talk” programının yüklendiğini kaydetti. Sanık H.A, daha sonra istihbarat birimleri bu programla ilgili çalışmaya başlayınca “ByLock” programının yüklendiğini, bir süre kullandıktan sonra tedbir amacıyla “Eagle” isimli programa geçildiğini belirtti.



ByLock ilk böyle deşifre edilmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı bir grup askerin 15 Temmuz gecesi kalkışmasıyla, aralarında güvenlik güçleri ve sivillerin de bulunduğu 248 kişi şehit oldu. Darbe kalkışmasının ardından örgütün elemanları teker teker kamudaki görevlerinden alınırken, görevden alınmalarda örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock ve Eagle etkili oldu. Bylock ve Eagle İzmir'den deşifre edildiByLock ve Eagle'nin nasıl deşifre edildiğine ilişkin çok çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Her şey, darbe kalkışmasından 5 ay önce, yani Şubat 2016 tarihinde 'Yeğen' kod adlı gizli tanığın ifadesiyle başladı. Savcılığa ve İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ifade eden veren gizli tanık, "FETÖ ByLock isminde özel bir haberleşme sistemi kullanıyor diyerek" örgütün şifreli yazışma programlarını açıklayan ilk kişi oldu.MİT adım adım Bylock'a ulaştıÖrgütün iç yüzünü ve sistemini de anlatan gizli tanık, daha sonra bu bilgileri Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile paylaştı. MİT, çalışmalar sonucunda ise örgütün şifreli yazışma programlarının içerisine girerek, tek tek mesajlara ulaştı. ByLock'un içeriğini çözen MİT, bu şekilde toplamda 18 milyon mesajı tespit etti. Daha sonra da istihbarat, çıkan örgüt üyelerinin isimlerini 81 ildeki savcılık ve emniyetle paylaştı.'Yeğen' kod adlı gizli tanığın ifadesiyle de, ByLock ve Eagle Türkiye'de ilk kez istihbarat, polis ve savcılık tutanaklarına yazıldı. Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda ise operasyonların teker teker düğmesine basıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato ve Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz da, operasyonlara büyük katkı sağladı. Emniyet ve savcılık kaynaklarına göre, gizli tanığın devletin bekasını ilgilendiren ve devletin bekasını kurtaran çok önemli bilgileri de verdiği öğrenildi.FETÖ'nün haberleşme ağı 'By Lock' adım adım böyle çözüldü Mart 2016'ya kadar Bylock kullanmışlarİddialara göre, FETÖ gizli haberleşme programını Mart 2016 yılına kadar kullanıldı. Bu durum gönderilen mesajlara da yansıdı. FETÖ'nün kriptolu haberleşme programındaki örgütün üst düzey üyelerinin yazışmalarına da ulaşıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in mesajının da yer aldığı yazışmalarda, Zaman gazetesi ile ilgili örgütün üst düzey imamının mesajları da ortaya çıktı.'Acil' koduyla Zaman gazetesi manipülasyonuMesajda problemlerle boğuşulduğuna vurgu yapan örgütün üst düzey imamı, Zaman gazetesinin tirajının düştüğünü, bu konunun öncelikli gündem maddesi olması gerektiğini söyledi. Zaman gazetesinden sorumluların örgütün sorumlu imamının yanına geldiğinin anlatıldığı mesajlarda, tirajın arttırılacağı konusunda sorumluların söz verdiklerini; ancak istenilen tirajın artmadığını ve sözün tutulmadığı da belirtiliyor. Gülen'den mesaj: Ne yapmaları gerekiyorsaYine FETÖ'nün üst düzey imamının yazışmalarında, FETÖ liderinin Zaman gazetesinin tirajlarının artırılması konusunda talimatlarını da örgüt üyelerine aktardığı görülüyor. Ayrıca örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından örgütün sorumlu imamına "Ne yapıp edip benim hissiyatımı arkadaşlarla paylaş. Ne yapmaları gerekiyorsa bir an önce yapsınlar" şeklinde talimat vererek, silahlı terör örgütünün basın ayağı olan Zaman gazetesine karşı manipülasyon taktiği veriyor.Yine örgüt imamının, "Canım gırtlağımda, 50 tane problemle boğuşuyorum" diyerek moralinin de son derece bozuk olduğu mesajlara yansıyor.'Yeğen' kod adlı gizli tanığın ifadesi sonrası operasyon başlatıldı ByLock'un ekran ara yüzü deşifre edildi Video: FETÖ'nün mobil ağının kodları

KORKTUĞUM İÇİN YÜKLEDİM



H.A. ifadesinde şunları anlattı: “26 Ağustos'ta isminin Alper olduğunu söyleyen biri, kendisini 'abi'lerin yolladığını ve benimle görüşmek istediğini söyledi. Benim uzun zamandır hizmet hareketinden uzak kaldığımı, beni yeniden yapı içerisinde görmek istediklerini, bunun için telefonuma mesaj programı yükleyeceğini söyledi.



ŞİFREYLE AKTİF OLDU



İşi bittikten sonra bana, 'sana yolladığım program cemaatin kullandığı son program, bu programı kur, ben sana temizleme programı da yolladım, bir tehlike anında hemen temizleme programını kullanarak silebilirsin. Programı kurduktan sonra seninle irtibata geçecekler' dedi. O sıra kendi yanında programı kurmamı bekledi ancak ben huzursuz olduğumdan daha sonra kuracağımı söyledim. Programı yüklemedim ama silmedim de. Bu program Tango ikonu ile birebir aynı. Telefon görsel olarak incelendiğinde kesinlikle normal Tango programı gibi ancak sadece birileri tarafından yüklenen bu program tarafınıza gönderilen şifreyle aktif hale getirilmektedir.”