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FETÖ'DE 60 İŞ ADAMI TUTUKLANDI

FETÖ'de 60 iş adamı tutuklandı

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik soruşturmada Boydaklar'ın da aralarında bulunduğu 60 iş adamı tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 60 iş adamı, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. Tutuklananlar arasında Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile kardeşi Bekir Boydak da var. Fethullahçı Terör Örgütü'ne finansman sağladığı ve himmet topladığı iddiasıyla gözaltına alınan iş adamlarından 60'ı tutuklanırken 50'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

35 İLDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 35 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 164 iş adamını gözaltına almıştı. 110 iş adamının yurt dışında olduğu belirlenirken, 106'sının da firari olarak arandığı belirtilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 164 iş adamı dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanan iş adamlarından, 110'u tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. 54 iş adamı ise serbest bırakıldı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan, aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile kardeşi Bekir Boydak'ın da bulunduğu 60 iş adamı, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. 50 iş adamı ise adli kontrol kararı şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
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