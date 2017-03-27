FETÖ'den 10 asker tutuklandı

İzmir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, jandarma tarafından gözaltına alınan 12 askeri personelden 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, İl Jandarma Komutanlığı, geçen 17 Mart'ta İzmir, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Eskişehir, Manisa, Afyonkarahisar, Yalova, Kırşehir ve Kayseri'de yaptığı operasyonda, 6 astsubay ile 6 uzman çavuşu gözaltına aldı. Zanlıların, örgütün kendilerini gizleyen "kripto" elemanları oldukları ileri sürüldü. Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.