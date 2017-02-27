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FETÖ'DEN 20 POLİS MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

FETÖ'den 20 polis mahkemeye sevk edildi

Kayseri'de FETÖ soruşturmasında 20 polis mahkemeye sevk edildi.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 polis memuru mahkemeye sevk edildi.

'17-25 Aralık sürecinin ardından Bank Asya'ya hesap artırımı" ve "Kimse Yok Mu Derneği'ne yardım" suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 polis memuru, Erciyes Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tıp kontrolünün ardından Mahkemeye sevk edildi. Daha önce ikametlerinde arama yapılan 20 polis memurunun dışında, 1 polis memurunun da firari olduğu öğrenildi.

İHA
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