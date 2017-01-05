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FETÖ'DEN 24 AKADEMİSYENE GÖZALTI

FETÖ'DEN 24 AKADEMİSYENE GÖZALTI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik operasyonları kapsamında 24 akademisyen gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan zanlıların bir kısmının Bylock kullanıcısı olduğu da tespit edildi. Zanlıların FETÖ'nün üniversite yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında örgütün talep ve talimatları doğrultusunda hareket ederek suç teşkil edecek eylemler içinde bulundukları gerekçesiyle soruşturma kapsamına alındıkları belirtildi.  

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