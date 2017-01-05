FETÖ'DEN 24 AKADEMİSYENE GÖZALTI

Gözaltına alınan zanlıların bir kısmının Bylock kullanıcısı olduğu da tespit edildi. Zanlıların FETÖ'nün üniversite yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında örgütün talep ve talimatları doğrultusunda hareket ederek suç teşkil edecek eylemler içinde bulundukları gerekçesiyle soruşturma kapsamına alındıkları belirtildi.